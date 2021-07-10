Один из девяти пострадавших при столкновении катера в Санкт-Петербурге с металлическим заграждением скончался

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10 июля 2021, 22:47 Источник: РИА Новости

© Фото: Сообщество Vkontakte "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Один из девяти человек, находившихся в катере в момент столкновения с металлическим пирсом в Северной столице, умер. Данная информация поступила от пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствие отмечает, что владельцем этого катера является мужчина 1959 года рождения. Судно покинуло территорию яхт-клуба "Балтиец" 10 июля в дневные часы. При столкновении с заграждением на берегу Финского залива 9 человек были травмированы. Среди них дети. Некоторые получили переломы.

Один из находившихся на катере мужчин впал в состояние клинической смерти. Спустя некоторое время он скончался. Согласно предварительной информации, взрослые на катере были в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбудили уголовное дело.

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