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В Грозном сотрудники полиции ликвидировали напавшего на них мужчину с ножом

, 21:19 Источник: РЕН ТВ

В Грозном сотрудники полиции ликвидировали напавшего на них мужчину с ножом
pixabay.com

В столице Чечни полицейские подверглись нападению мужчины с ножом. Инцидент произошел на посту в Висаитовском районе.

Во время нападения там находились 6 сотрудников полиции, которые приехали в командировку из Брянской области, и 4 местных правоохранителей. Мужчина с ножом в руках совершил нападение на одного из стражей порядка, но тот смог увернуться.

Далее последовали предупредительные выстрелы, но нападавший не успокоился. В итоге полицейские его ранили. Мужчину отвезли в больницу, где он и умер. Произошло это накануне, 9 июля, около 17:35. Полицейские не пострадали. РЕН ТВ сообщает, что нападавшим оказался Курейш Инаев в возрасте 28 лет.

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