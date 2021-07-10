В Перми полиция задержала мужчину, который изнасиловал девушку в пекарне

Правоохранителям удалось задержать молодого мужчину, которого подозревают в изнасиловании девушки в возрасте 25 лет в административном центре Пермского края. Задержанный уже дал признательные показания.
Совершившим преступление оказался 27-летний мужчина, являющийся уроженцем Юсьвинского района. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.
Отметим, что 27 июня девушка появилась на своем рабочем месте в пекарне. При этом она ненамеренно оставила открытой входную дверь. Внутрь зашел молодой мужчина и надругался над ней. Выяснилось, что в ночь перед изнасилованием 27-летний мужчина находился в ночном клубе. Покинув это заведение, он прибыл в пекарню на улице Елькина и совершил действия сексуального характера.
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