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Максимальное со 2 января число новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

, 12:53

Максимальное со 2 января число новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
фото: pixabay.com

Максимальное со 2 января число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России за посление сутки. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что новых заражений за последние 24 часа - 25 766.

2 января в России был выявлен суточный прирост 26 301 случай. За последние сутки новых заражений COVID-19 зарегистрировано на 948 больше, чем днем ранее.

В Москве прирост - 6 643, В Московской области - 2 545, в Санкт-Петербурге - 1 951. В Нижегородской области выявлено 529 новых случаев COVID-19, в Воронежской области - 414, 392 - в Красноярском крае, 366 - в Свердловской области, по 348 - в Крыму, Иркутской области и Пермском крае. Более 300 новых случаев заражения - в Забайкальском и Хабароском краях, Брянской, Омской, Ростовской областях.

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