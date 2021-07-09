В Курске пропал восьмилетний мальчик Артём Ширяев

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9 июля 2021, 09:35

Артём Ширяев, фото из открытых источников

В Курске в четверг, 8 июля, пропал восьмилетний мальчик. Школьник Артём Ширяев, 2012 года рождения,

ушёл из дома 8 июля и до сих пор местонахождение неизвестно. В полицию в тот же день ночью обратилась мама Артёма.

Сообщение о пропаже ребёнка поступило в Северо-Западный отдел полиции.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывают территорию, а также общественные места, торговые центры в Курске.

Приметы Артёма Ширяева: на вид 8-10 лет, рост 138-140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: темно-голубая футболка, короткие шорты темно-синего цвета с рисунком «миньон» серого цвета, темно-синие сандалии.

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