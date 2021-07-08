ДТП с участием поезда и машины под Петербургом унесло жизни трёх человек

На территории Ленинградской области столкнулись поезд и легковой автомобиль. Жертвами ДТП стали три человека. Этой информацией поделились в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что трагедия случилась в Приозерском районе, когда в легковушку на железнодорожном переезде врезался поезд. Погибшими оказались граждане, находившиеся в момент аварии в автомобиле.
Сотрудников экстренных служб проинформировали о ДТП в 12:45. Сообщалось, что возле станции Орехово столкнулись локомотив и легковушка, после того как эта машина выехала на запрещающий сигнал на железнодорожный переезд. В настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего.
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