В Башкирии правоохранители задержали 19-летнего мотоциклиста, сбившего третьеклассницу на электросамокате

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8 июля 2021, 11:42 Источник: ГТРК «Башкортостан»

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В Сибае Башкирии сотрудникам полиции удалось разыскать и задержать мотоциклиста, сбившего на улице города девочку в возрасте 10 лет, которая ехала на электросамокате. Им оказался 19-летний молодой человек, проживающий в Челябинской области.

По словам инспектора группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по республике Татьяны Антоновой, у задержанного нет водительских прав. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло минувшей ночью. После наезда на ребенка водитель мотоцикла поспешил скрыться с места происшествия. Девочка получила травмы, ее доставили в реанимацию. Выяснилось, что она проживает в Тюменской области, а в Башкирию приехала с 14-летним братом в гости к бабушке и дедушке.

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