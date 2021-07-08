В Башкирии правоохранители задержали 19-летнего мотоциклиста, сбившего третьеклассницу на электросамокате

В Сибае Башкирии сотрудникам полиции удалось разыскать и задержать мотоциклиста, сбившего на улице города девочку в возрасте 10 лет, которая ехала на электросамокате. Им оказался 19-летний молодой человек, проживающий в Челябинской области.
По словам инспектора группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по республике Татьяны Антоновой, у задержанного нет водительских прав. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
ДТП произошло минувшей ночью. После наезда на ребенка водитель мотоцикла поспешил скрыться с места происшествия. Девочка получила травмы, ее доставили в реанимацию. Выяснилось, что она проживает в Тюменской области, а в Башкирию приехала с 14-летним братом в гости к бабушке и дедушке.
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