В Новосибирске кроссовер въехал в автобусную остановку и причинил травмы нескольким людям

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8 июля 2021, 10:58 Источник: МВД Медиа

pixabay.com

В административном центре Новосибирской области кроссовер Renault Duster врезался в попутную машину, после чего влетел в расположенный на автобусной остановке торговый павильон. В ДТП получили травмы 4 человека.

Дорожная авария случилась сегодня, 8 июля, в 07:40. Иномарка двигалась по Богдана Хмельницкого в Калининском районе города и столкнулась с Nissan Bluebird. Далее Renault повредил торговый павильон и причинил травмы нескольким гражданам.

В больнице оказались водитель Renault, 2 женщины, которые работали в торговом павильоне, и стоявший на остановке мужчина. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

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