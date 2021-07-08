Водолазы приступили к поиску бортовых самописцев и тел погибших в районе крушения Ан-26

Водолазы занимаются поиском тел погибших и черных ящиков на дне моря, там, где на днях потерпел крушение самолет Ан-26. Специалистам предстоит также зацепить трос за фрагменты фюзеляжа воздушного судна.
По данным МЧС России, у водолазов есть все необходимое для этого оборудование. Речь идет в том числе о гидравлическом инструменте. Некоторое время назад поступала информация о том, что поиски проводятся с участием 67 специалистов и 11 единиц техники.
Напомним, что потерпевший крушение самолет направлялся из Петропавловска-Камчатского. Во вторник он исчез в 9 км от поселка Палана. В Ан-26 находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Согласно предварительной информации, выживших среди них нет. Ранее удалось найти 19 погибших.
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