Демобилизовавшийся солдат сообщил о «минировании» самолёта авиакомпании S7 в Благовещенске

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8 июля 2021, 09:12 Источник: РИА Новости

Ilya Galakhov/Global Look Press

В аэропорту Благовещенска пришлось задержать рейс авиакомпании S7-3062. Самолету предстояло перевезти пассажиров в российскую столицу. Причиной произошедшего стало сообщение о минировании воздушного судна, оказавшееся ложным.

По словам Александра Храмова, и.о. начальника Благовещенского линейного отдела МВД РФ на транспорте, о том, что самолет якобы заминирован, сообщил демобилизовавшийся солдат-срочник. В связи с этим очередному досмотру подверглись пассажиры, багаж, коммерческий груз и сам самолет авиаперевозчика S7.

Солдатом со странным чувством юмора оказался молодой человек 2000 года рождения, который направлялся домой. Сейчас в отношении его определяют меру ответственности. Он был снят с рейса, после чего 199 пассажиров отправились на самолете в Москву. Солдат, сообщивший о “минировании”, сказал, что просто пошутил.

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