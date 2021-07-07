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В прокуратуре Краснодарского края сообщили об увеличении числа погибших из-за наводнения в регионе до восьми человек

, 13:12 Источник: РИА Новости

В прокуратуре Краснодарского края сообщили об увеличении числа погибших из-за наводнения в регионе до восьми человек
pixabay.com

На территории Краснодарского края в результате подтоплений из-за продолжительных ливней количество погибших граждан увеличилось до восьми. Данная информация поступила от региональной прокуратуры.

Отмечается, что все восемь человек погибли от обрушившейся на край стихии. Так, на днях в Сочи погиб молодой человек, когда находился в автомобиле. Его придавило деревом. В Туапсе погибшими числятся 5 человек. Согласно предварительным данным, одним из погибших в этом городе оказался водитель КАМАЗа. Сейчас занимаются опознанием тела. Кроме того, погибли два гражданина в Горячем Ключе.

В Сочи из-за ливней на днях поднялись уровни нескольких рек, местами наблюдались подтопления. Власти были готовы провести эвакуацию. Ливни затронули также Туапсинский район.

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