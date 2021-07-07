В Тюмени неизвестный мужчина захватил в офисе Сбербанка трёх заложников

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7 июля 2021, 10:15 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В административном центре Тюменской области сработала тревожная кнопка в отделении Сбербанка на Червишевском тракте. Неизвестный захватил заложников в количестве трех человек в офисе.

Согласно предварительной информации, захваченным оказалось отделение на первом этаже 5-этажного дома. Неизвестный мужчина удерживает несколько граждан. Этой информацией поделился представитель экстренных служб.

В полиции подчеркнули, что заложниками являются два человека. Мужчина, удерживающий людей, сказал, что при нем сумка, в которой находится представляющий опасность предмет. При этом он требует денежные средства, однако о какой сумме идет речь, не сообщается. В связи со случившимся из дома пришлось эвакуировать порядка 50 граждан.

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