В Хабаровске повара из детсада задержали за сбыт запрещенных веществ

В административном центре Хабаровского края повару детского сада грозит до 15 лет лишения свободы. 45-летнюю женщину обвиняют в том, что она сбывала синтетические наркотики.
По словам Анны Исаевой, старшего помощника прокурора региона, обвиняемая делала закладки по Хабаровску. При этом работодатель не в курсе того, чем занималась его подчиненная.
Отмечается, что женщина реализовывала наркотики в период с декабря минувшего года по апрель текущего. С 2016 года она трудилась воспитателем в детском саду, а спустя пару лет переучилась на профессию повара. В настоящее время, добавила Исаева, женщина до сих пор работает, поскольку преступление должностным не является. Кроме того, ее вину еще не доказали. Правоохранители задержали женщину 15 апреля близ села Гаровка.
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