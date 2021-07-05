Оперштаб по Краснодарскому краю раскрыл подробности трагедии в Анапе, где утонули ребёнок и двое взрослых

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 июля 2021, 15:20 Источник: РИА Новости

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В селе Витязево Анапы погибли три человека, включая ребенка. Подробностями произошедшей трагедии поделились в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

Отмечается, что погибшими оказались ребенок 2008 года рождения, которого стало уносить течением при купании на необорудованном пляже, и двое взрослых, поспешивших ему на помощь. В прокуратуре сообщили, что этим людям пытались помочь другие очевидцы, поисками которых в настоящее время занимаются спасатели.

В оперштабе подчеркнули, что с четвертого июля купаться в море временно запрещено. Это касается всех пляжей Анапы. Причиной принятия такого решения стали неблагоприятные погодные условия.

По данным оперативного штаба, ребенок в возрасте 13 лет проигнорировал запрет и отправился купаться. Ребенка начало уносить в море после того, как затянуло течение "тягун". Его пытались спасти взрослые, но все трое, к сожалению, погибли.

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