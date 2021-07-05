Голод выгнал медведей к людям в Хабаровском крае

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5 июля 2021, 12:04

С начала июня на территории Хабаровского края зафиксировано несколько ДТП, в которых погибли бурые медведи. В конце месяца хищники начали подбираться ближе к населенным пунктам региона.

На новом кладбище Николаевска-на-Амуре местные жители заметили на прошлой неделе следы медведя. Зверь успел к тому времени разрыть семь могил. Как указала главный специалист по СМИ и связям с общественностью районной администрации Евгения Вайзерова, медведь пришел на кладбище, гонимый голодом. С 15 июня должна была пойти рыба, но ее нет, а значит, нет и пропитания для косолапых. Причем на кладбища бурые медведи заходят достаточно часто.

Кроме того, в конце прошлого месяца в селе Красное Николаевского района медведица с тремя медвежатами начали совершать набеги на дачные дома и разорять мусорные баки. Несмотря на то, что в селе проживает много охотников, стрелять в хищника они не могут - пока в силе остается запрет на отстрел медведей.

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