В Сочи дежурная бригада спасла упавшего в реку человека во время ливня

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5 июля 2021, 11:20 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Сочи дежурной бригаде удалось спасти человека, который упал в реку во время ливня. Этой информацией поделился мэр города Алексей Копайгородский.

Он сообщил, что всю прошедшую ночь в Сочи наблюдался дождь. По словам градоначальника, в ликвидации последствий шквалистого ветра и проливных дождей были задействованы несколько десятков оперативных и коммунальных служб.

В Telegram мэр подчеркнул, что в настоящее время в ряде мест Хостинского и Адлерского районов отмечаются подтопления, к которым привели продолжавшиеся в течение длительного времени осадки. Копайгородский добавил, что спасти человека удалось в районе торгового центра “Александрия”.

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