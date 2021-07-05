В Сочи дежурная бригада спасла упавшего в реку человека во время ливня

В Сочи дежурной бригаде удалось спасти человека, который упал в реку во время ливня. Этой информацией поделился мэр города Алексей Копайгородский.
Он сообщил, что всю прошедшую ночь в Сочи наблюдался дождь. По словам градоначальника, в ликвидации последствий шквалистого ветра и проливных дождей были задействованы несколько десятков оперативных и коммунальных служб.
В Telegram мэр подчеркнул, что в настоящее время в ряде мест Хостинского и Адлерского районов отмечаются подтопления, к которым привели продолжавшиеся в течение длительного времени осадки. Копайгородский добавил, что спасти человека удалось в районе торгового центра “Александрия”.
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