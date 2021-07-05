В Астраханской области обнаружили тело утонувшей в реке девочки

Спасателям удалось обнаружить в реке в Икрянинском районе Астраханской области тело девочки 2015 года рождения. Ребенок утонул в минувшую субботу. Данная информация поступила от регионального ГУ МЧС России.
Отмечается, что 3 июля на берегу реки Бахтемир нашли мертвую женщину 1964 года рождения. Ее близкие рассказали, что утром в субботу она отправилась на речку купаться. С собой женщина взяла мальчика 4 лет и 6-летнюю девочку. Речь идет о ее внуках.
В МЧС предположили, что все они утонули. На место отправились волонтеры и водолазы. В настоящее время занимаются поисками 4-летнего мальчика. Сообщается, что тело девочки извлекли из воды в 10 км от того места, где купалась женщина с детьми.
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