Телеканал ABS CBN: Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 50 человек
5 июля 2021, 07:38
Телеканал ABS CBN сообщил о том, что число погибших при крушении самолета C-130 ВВС Филиппин накануне на острове Холо увеличилось до 50 человек. Еще 49 человек из числа военных получили травмы.
Таким образом, погибшими в катастрофе стали трое гражданских и 47 военнослужащих. В своем материале телеканал ссылается на официального представителя филиппинских вооруженных сил Эгарда Аревало.
Ранее поступала информация о 45 погибших. По словам Аревало, специалистам удалось обнаружить тела еще пятерых военных, которые числились пропавшими без вести. В связи с этим общее число жертв среди военнослужащих выросло до 47. После произошедшей трагедии руководство страны приостановило полеты военных самолетов C-130.
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