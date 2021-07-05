Телеканал ABS CBN: Число жертв крушения самолета на Филиппинах увеличилось до 50 человек

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5 июля 2021, 07:38

Joint Task Force Sulu/Global Look Press

Телеканал ABS CBN сообщил о том, что число погибших при крушении самолета C-130 ВВС Филиппин накануне на острове Холо увеличилось до 50 человек. Еще 49 человек из числа военных получили травмы.

Таким образом, погибшими в катастрофе стали трое гражданских и 47 военнослужащих. В своем материале телеканал ссылается на официального представителя филиппинских вооруженных сил Эгарда Аревало.

Ранее поступала информация о 45 погибших. По словам Аревало, специалистам удалось обнаружить тела еще пятерых военных, которые числились пропавшими без вести. В связи с этим общее число жертв среди военнослужащих выросло до 47. После произошедшей трагедии руководство страны приостановило полеты военных самолетов C-130.

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