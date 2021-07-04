В Адлерском районе Сочи дерево, снесённое ураганом, убило мужчину

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4 июля 2021, 21:15

фото: pixabay.com

В Адлерском районе Сочи в воскресенье ураган повалил несколько деревьев. Одно упавшее дерево насмерть придавило мужчину. Всего ветер повалил 34 дерева. Жертвой урагана стал один человек. Два человека пострадали. Один из них госпитализирован.

В Сочи на Курортном проспекте в районе гостиницы "Москва" дерево упало на проезжую часть. Движение машин из-за этого затруднено. В некоторых населённых пунктах наблюдаются локальные отключения и перебои с электроэнергией.

В администрации Сочи предупредил, что до конца суток 4 июля и в течение суток 5 июля на территории города-курорта ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности, а также воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.

В Абхазии, соседствующей с Краснодарским краем, ураган сорвал крышу с отеля.

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