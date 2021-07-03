Жертвами крушения самолёта на Гаити стали четыре человека

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3 июля 2021, 21:27

pixabay.com

На западе Гаити в пятницу потерпел крушение небольшой самолет. Погибли четыре человека, которые находились на его борту. Данная информация поступила от РИА Новости со ссылкой на местное издание Haiti Press Network.

Всего в момент трагедии в самолете было 6 человек. Воздушное судно направлялось в Жакмель из Порт-о-Пренс. Двухмоторный самолет упал в районе коммуны Леоган.

Отмечается, что выжить удалось двум пилотам. В каком состоянии они находятся, не сообщается. При этом агентство Франс Пресс, которое в своем материале ссылается на представителя властей Гаити, подчеркнуло, что при крушении погибли 6 человек.

Согласно предварительной информации, владельцем данного самолета является экс-депутат парламента островного государства. В настоящее время идет расследование.

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