Количество погибших при обрушении многоэтажного дома во Флориде увеличилось до 24

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3 июля 2021, 19:28 Источник: РИА Новости

Miami-Dade Fire Rescue/Global Look Press

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что жертвами обрушения жилого дома во Флориде числятся уже 24 человека. Чрезвычайное происшествие произошло 24 июня.

По ее словам, прошедшей ночью спасатели извлекли тела еще двух граждан. Кава подчеркнула, что на сегодняшний день пропавших без вести насчитывается 124 человека.

Кроме того, она отметила, что жители интересуются ситуацией с домашними животными. Речь идет о питомцах, которые могли пострадать или погибнуть при обрушении дома. Кава добавила, что до настоящего времени спасатели животных не нашли.

Напомним, что трагедия случилась в городке Сёрфсайд. По информации местных властей, в результате ЧП разрушенными оказались примерно половина квартир многоэтажного дома. Всего их в здании 130.

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