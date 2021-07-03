В Самаре нашли тело вдовы Екатерины Пузиковой, которую обвиняли в отравлении мужа

В административном центре Самарской области убили Екатерину Пузикову, которую ранее обвиняли в отравлении своего супруга. Трагической новостью поделился в соцсетях адвокат Андрей Соколов.
По его словам, труп Пузиковой обнаружили в квартире. На теле присутствовали ножевые ранения. Адвокат подчеркнул, что в последнее время женщина проживала в Краснодаре, оттуда она прибыла в Самару на самолете накануне.
Соколов допустил, что смерть Пузиковой может иметь отношение к видео, размещенному вчера Алексеем Рясковым в Instagram. Речь идет о бывшем возлюбленном погибшей. На кадрах он сообщает, что благодаря родителям Екатерины, адвокатам и ему Пузикову оправдали четыре года назад. Отметим, что ее обвиняли в том, что в 2012 году она отравила своего мужа-банкира Дмитрия.
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