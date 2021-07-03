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В Ростовской области автомобиль с пьяным подростком за рулём врезался в дерево, погибли два человека

, 16:17 Источник: РИА Новости

В Ростовской области автомобиль с пьяным подростком за рулём врезался в дерево, погибли два человека
pixabay.com

На территории Ростовской области легковой автомобиль влетел в дерево, в результате чего погибли два человека. Машиной управлял подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Речь идет о 15-летнем молодом человеке, проживающем в Каменск-Шахтинском. По словам представителя СУСК России по Ростовской области, в отношении этого подростка возбудили уголовное дело.

Следствие отметило, что смертельная дорожная авария произошла в субботу в утренние часы возле улицы Советская. Нетрезвый подросток находился за рулем "ВАЗ 2112". После ДТП водителя легковушки доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Погибшими оказались его пассажиры. Одному из них было 16 лет, другому - 19.

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