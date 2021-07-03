У пожарного, погибшего в ходе тушения дома в Горячем Ключе, остались жена и ребёнок

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3 июля 2021, 13:25 Источник: СКР, ТАСС, соцсети

фото: pixabay.com

Сотрудник МЧС погиб в субботу утром в ходе тушения пожара в 4-этажном доме на улице Ярославской в Горячем Ключе. Скончался пожарный Денис Глобенко. У него остались жена и маленькая дочка, сообщается в паблике "Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край" во Вконтакте.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким начальника пожарной части Дениса Глобенко. Ведомство посмертно представит к государственной награде пожарного за спасение людей.

Возгорание многоквартирного дома в Новом граде началось рано утром. Площадь возгорания составила более 400 кв. метров. В результате выгорело более половины верхнего этажа. При тушении пожара пострадал один из огнеборцев. Глобенко во время спасения людей упал с автолестницы с высоты четвертого этажа Мужчину доставили в больницу. Но медикам спасти его жизнь не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожаром в многоэтажке в Горячем Ключе, в ходе тушения которого погиб сотрудник МЧС. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины и очага возгорания, назначена судебная пожаро-техническая экспертиза.

В ходе следствия будет дана оценка действиям лиц, в полномочия которых входил контроль за техническим состоянием и обслуживанием жилого дома. На место происшествия для координации работы выехал исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР, сотрудники МЧС.

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