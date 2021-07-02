В Свердловской области удар молнии унёс жизни двух человек

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2 июля 2021, 22:13 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Свердловской области жертвами удара молнии стали два человека. Трагедия произошла накануне, второго июля, в вечернее время на озере Балтым. Этой информацией поделился Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУМВД по региону.

Правоохранителей проинформировали о произошедшем в 19:15 по местному времени. На место трагедии прибыли полицейские. Выяснилось, что на берегу водоема отдыхали люди, среди которых были члены семьи Патрушевых и Богдашовых.

По словам Горелых, неожиданно нагрянула гроза и пошел сильный ливень. Семьи поспешили переждать непогоду в беседке. В какой-то момент ударила молния, отчего и скончались двое мужчин. Речь идет о Георгии 1988 года рождения и Андрее 1986 года рождения.

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