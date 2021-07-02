В Башкирии устанавливаются личности шестерых погибших в ДТП на трассе М7 «Волга»
2 июля 2021, 16:57
В Башкирии устанавливаются личности шестерых погибших в результате ДТП на трассе М7 "Волга". Серьезная авария произошла в пятницу в 15 мск в Кушнаренковском районе республики.
По предварительной информации, на 1284 километре автомобильной трассы М7 "Волга" у грузового автомобиля Skania, ехавшего в Уфу, отлетело переднее левое колесо, и его выбросило на полосу встречного движения на автомобиль LADA Largus. От удара LADA перевернулась, столкнулась со встречной "Нивой" и загорелась.
Водитель и пять пассажиров машины LADA Largus скончались от полученных травм на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Личности погибших устанавливаются. На место смертельной аварии выехал врио начальника республиканского управления ГИБДД.
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