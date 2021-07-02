В Румынии при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia 2 июля пострадали два человека
2 июля 2021, 16:33
На территории нефтеперерабатывающего завода Petromidia в Румынии произошел взрыв, в результате чего травмы получили два человека.
Данный объект находится близ города Нэводарь. По информации румынского телеканала Digi 24, который в своем материале ссылается на главу уезда Констанца Силвиу Кошу, у двух человек в результате взрыва были обожжены лица. Пострадавших среди туристов нет.
На место происшествия прибыли спасатели. Взрыв зафиксировали сегодня, второго июля. К объекту также отправился глава местного МВД. При этом подчеркивается, что может произойти еще один взрыв. По словам министра окружающей среды Барна, в результате произошедшего экологии может быть нанесен значительный ущерб.
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