Суд приговорил убийцу школьника из Иваново к 11 годам колонии строгого режима

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 июля 2021, 15:46 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В лесополосе Кохмы, недалеко от города Иваново, в прошлом году нашли мертвого школьника. Мальчику было 13 лет.

По информации региональной прокуратуры, после обнаружения тела задержали двоих его знакомых. Отмечается, что мальчик проживал в областном центре, ушел из дома 23 февраля минувшего года и больше там не появлялся.

Оказалось, что той ночью все трое гостили у общего знакомого. Когда ему стало известно, что мальчик является несовершеннолетним, он сказал, чтобы остальные гости проводили подростка домой.

Оказавшись на улице, мужчина в возрасте 35 лет стал обвинять мальчика, что тот якобы занимается сбытом наркотических веществ. После этого он увел его в лес и задушил. При этом рядом находился еще один мужчина.

Далее они оба вернулись в жилище и сказали хозяину, что ребенок сел в такси и уехал. Ивановский областной суд приговорил 35-летнего мужчину к 11 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить близким мальчика сумму в размере 4 млн рублей. Второго мужчину оштрафовали на 100 000 рублей. Ко всему прочему, он проведет 2 года в колонии поселении. Речь идет о 24-летнем жителе Кохмы.

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