Мэра Коломны Дениса Лебедева нашли мертвым в квартире

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что мэра Коломны Дениса Лебедева нашли мертвым в собственной квартире. Выясняется причина случившегося.
Тело Лебедева было обнаружено с огнестрельным ранением, передает «Пятый канал». Сейчас спецслужбы выясняют, имеет ли смерть градоначальника, криминальный характер.
Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 2011 г. избрался депутатом Московской областной Думы.В 2014 г. был заместителем главы администрации Озерского муниципального района, а в июле этого же года стал его главой. На должность мэра Коломны назначен в октябре 2016 года.
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