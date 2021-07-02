Мэра Коломны Дениса Лебедева нашли мертвым в квартире

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 июля 2021, 12:14 Источник: Пятый канал

Денис Лебедев, фото: Администрация Коломенского городского округа Московской области

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что мэра Коломны Дениса Лебедева нашли мертвым в собственной квартире. Выясняется причина случившегося.

Тело Лебедева было обнаружено с огнестрельным ранением, передает «Пятый канал». Сейчас спецслужбы выясняют, имеет ли смерть градоначальника, криминальный характер.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 2011 г. избрался депутатом Московской областной Думы.В 2014 г. был заместителем главы администрации Озерского муниципального района, а в июле этого же года стал его главой. На должность мэра Коломны назначен в октябре 2016 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости