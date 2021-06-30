Бывший форвард «Зенита», бразильский нападающий Халк попал в ДТП

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 июня 2021, 15:43 Источник: Свободная пресса

Халк, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Бывший форвард футбольного клуба «Зенит», знаменитый бразильский нападающий Халк в среду, 30 июня, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Бразилии. Авария с участием Халка произошла в столичном регионе.

По информации источника Goloboesporte, за рулём автомобиля, который столкнулся с мотоциклом, находился 34-летний футболист. К счастью, ни Халк, ни мотоциклист не пострадали.

В настоящее время Халк выступает в чемпионате Бразилии. Форвард перешёл в бразильский «Атлетико Минейро» из китайского «Шанхай СИПГ» зимой 2021 года, - напоминает «Свободная пресса».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости