Бывший форвард «Зенита», бразильский нападающий Халк попал в ДТП

Бывший форвард футбольного клуба «Зенит», знаменитый бразильский нападающий Халк в среду, 30 июня, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Бразилии. Авария с участием Халка произошла в столичном регионе.
По информации источника Goloboesporte, за рулём автомобиля, который столкнулся с мотоциклом, находился 34-летний футболист. К счастью, ни Халк, ни мотоциклист не пострадали.
В настоящее время Халк выступает в чемпионате Бразилии. Форвард перешёл в бразильский «Атлетико Минейро» из китайского «Шанхай СИПГ» зимой 2021 года, - напоминает «Свободная пресса».
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