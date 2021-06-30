ДТП на Кубани 30 июня унесло жизни 5 человек

На территории Краснодарского края произошло крупное ДТП, в результате которого погибли пять человек. Трагедия случилась сегодня, 30 июня, в утренние часы недалеко от станицы Новомышастовской.
По информации прокуратуры региона, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно предварительным данным, Toyota Corolla, выехав на встречку, задела Hyundai Accent и влетела в “ВАЗ-2112”.
В прокуратуре сообщили, что погибшими оказались 4 человека, находившиеся в отечественной машине, и 1 человек из Toyota. Одну женщину пришлось доставить в больницу.
В Instagram полиция края отметила, что погиб в том числе предполагаемый виновник дорожной аварии. Правоохранители подчеркнули, что в ДТП травмы получили два человека, а не один.
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