Аргументы Недели Происшествия 13+

ДТП на Кубани 30 июня унесло жизни 5 человек

, 09:56 Источник: РИА Новости

ДТП на Кубани 30 июня унесло жизни 5 человек
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На территории Краснодарского края произошло крупное ДТП, в результате которого погибли пять человек. Трагедия случилась сегодня, 30 июня, в утренние часы недалеко от станицы Новомышастовской.

По информации прокуратуры региона, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно предварительным данным, Toyota Corolla, выехав на встречку, задела Hyundai Accent и влетела в “ВАЗ-2112”.

В прокуратуре сообщили, что погибшими оказались 4 человека, находившиеся в отечественной машине, и 1 человек из Toyota. Одну женщину пришлось доставить в больницу.

В Instagram полиция края отметила, что погиб в том числе предполагаемый виновник дорожной аварии. Правоохранители подчеркнули, что в ДТП травмы получили два человека, а не один.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Украинский политолог Загородний заявил, что ЕС старается «развести» Украину

Украинский политолог Загородний заявил, что ЕС старается «развести» Украину

Некоторые страны Европейского союза пытаются “развести” Украину. Среди них Италия, Германия и Франция. Такого мнения придерживается украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью