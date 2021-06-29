В Битцевском парке Москвы неизвестный пытался надругаться над женщиной

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29 июня 2021, 20:54 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории парка “Битцевский лес” в российской столице неизвестный мужчина пытался изнасиловать женщину 1981 года рождения. При этом мимо проходил человек, который и спугнул его.

Пострадавшей оказалась жительница Москвы. Отмечается, что инцидент произошел 27 июня. Женщина отдыхала в парке. В это время недалеко от нее находился незнакомый ей мужчина.

Пошел дождь, и незнакомец помог москвичке собрать вещи. После этого он вместе с ней направился к выходу. В какой-то момент он начал угрожать женщине и пытался над ней надругаться. Та сильно испугалась, однако начала кричать, когда заметила прохожего. Злоумышленник прихватил ее вещи и убежал.

Женщина получила травму челюсти, ушибы и ссадины. Сама она рассказала, что неизвестному азиатской внешности на вид около 45 лет, у него рост порядка 1,8 метра и худощавое телосложение.

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