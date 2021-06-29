У берегов Бали погибли несколько человек при крушении судна с десятками пассажиров на борту

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29 июня 2021, 19:40

pixabay.com

В индонезийских водах затонуло пассажирское судно, на котором в момент аварии находилось свыше 50 человек. Данная информация поступила от ТАСС со ссылкой на портал Detik.

О произошедшем в Индонезии стало известно сегодня, 29 июня. Авария случилась в проливе Бали. К месту крушения направили спасательные корабли. Спасти до настоящего времени удалось 23 человека из общего количества находившихся на борту (15 членов экипажа и 41 пассажир). При этом 8 человек были ранены.

В свою очередь РИА Новости, которое в своем материале ссылается на агентство Синьхуа, сообщило о гибели 6 человек. Сейчас ведется эвакуация. Что именно привело к аварии, не уточняется. Синьхуа предоставило информацию со ссылкой на представителя департамента, занимающегося поисково-спасательными операциями в провинции Восточная Ява.

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