В Нижегородской области ищут пропавшего 28 июня во время купания в реке мальчика

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29 июня 2021, 11:38 Источник: РИА Новости

река, фото: pixabay.com

В Нижегородской области ищут пропавшего во время купания в реке Ветлуге ребенка. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, двое ребят 2009 года рождения без сопровождения взрослых отправились купаться на реку Ветлугу недалеко от деревни Булдаково. Отмечается, что детей подхватило сильное течение. При этом одному ребенку удалось спастись, другой не смог самостоятельно выбраться из воды, уточники в МЧС. Сообщение о пропаже 12-летнего мальчика поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Варнавинского района 28 июня в 14.13.

В поисках ребёнка задействованы 5 человек поисково-водолазной группы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и 1 единица техники. Проведение работ осложнено последствиями прошедшей накануне грозы и сильным течением реки, добавили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Варнавинского пожарно-спасательного гарнизона и полицейские.

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