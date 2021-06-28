В Германии неизвестный набросился с ножом на прохожих и ранил несколько человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 июня 2021, 13:09

pixabay.com

В городе Германии Эрфурт прохожие подверглись нападению неизвестного с ножом. В итоге травмы получили два гражданина. Данная информация поступила от телерадиокомпании MDR, которая в своем материале ссылается на местную полицию.

Отмечается, что мужчина, личность которого остается пока неизвестной, набросился на людей в районе Визенхюгель. Пострадавшими оказались сотрудники полиции. Одному из них 45, другому 68 лет. С резанными ранами их увезли в медицинское учреждение.

Преступник бросился в бега. Сейчас стражи порядка пытаются установить его местонахождение. В поисках принимает участие в том числе вертолет. В полиции сообщили, что возраст нападавшего - от 20 до 30 лет, мужчина говорит по-немецки.

Напомним, что похожий случай на днях произошел в немецком Вюрцбурге. Там мужчина убил троих человек и ранил еще шестерых.

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