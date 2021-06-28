В Астраханской области при съезде автомобиля с дороги пострадали восемь человек

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28 июня 2021, 09:04

pixabay.com

В Володарском районе Астраханской области произошло ДТП в 05:15 по местному времени. В итоге 8 человек пришлось отвезти в больницу. Данная информация поступила от регионального ГУ МЧС России.

По информации РИА Новости, дорожно-транспортное происшествие случилось близ населенного пункта Зеленга. Отечественная машина “ВАЗ-2107” совершила съезд с дороги. Согласно предварительным данным, в ней на момент аварии находились 9 человек.

Автомобиль с подростками в возрасте от 15 до 18 лет перевернулся, когда въезжал на территорию указанного населенного пункта. Предварительно сообщается, что пассажиры и водитель данного транспортного средства были пьяными, пишет interfax.ru.

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