В Астраханской области при съезде автомобиля с дороги пострадали восемь человек
28 июня 2021, 09:04
В Володарском районе Астраханской области произошло ДТП в 05:15 по местному времени. В итоге 8 человек пришлось отвезти в больницу. Данная информация поступила от регионального ГУ МЧС России.
По информации РИА Новости, дорожно-транспортное происшествие случилось близ населенного пункта Зеленга. Отечественная машина “ВАЗ-2107” совершила съезд с дороги. Согласно предварительным данным, в ней на момент аварии находились 9 человек.
Автомобиль с подростками в возрасте от 15 до 18 лет перевернулся, когда въезжал на территорию указанного населенного пункта. Предварительно сообщается, что пассажиры и водитель данного транспортного средства были пьяными, пишет interfax.ru.
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