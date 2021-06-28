Радиостанция RFI сообщила о гибели людей при нападении в Мали

В центральной части Мали люди с оружием в руках совершили нападение на машину общественного транспорта. В итоге погибли 6 человек. Кроме того, еще 13 получили травмы. Данная информация поступила от радиостанции RFI.
Отмечается, что нападение произошло накануне, 27 июня, рядом с населенным пунктом Дуэнца. Из числа тех, кто пострадал, 5 человек были серьезно травмированы.
По данным RFI, судя по всему, на автомобиль напали джихадисты. К месту происшествия выдвинулись силы, которые будут обеспечивать безопасность жителей. Об этом сообщили в армии Мали.
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