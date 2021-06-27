Прокуратура Самарской области опубликовала фото с места ДТП с тремя погибшими, включая двух детей

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27 июня 2021, 09:59

фото с места происшествия, пресс-служба Прокуратуры Самарской области

СМИ опубликовали кадры с места смертельной аварии, которая произошла в ночь с 26 на 27 июня в Алексеевском районе Самарской области. Инцидент произошел около 00.05 на 2 километре дороги Самара-Оренбург-Герасимовка.

По данным областной прокуратуры, столкнулись два автомобиля марки Хендай Солярис и Ниссан Кашкай. Отмечается, что в машинах находилось в общем 10 человек. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых дети, остальные госпитализированы в Нефтегорскую ЦРБ, среди них есть ребенок.

На опубликованной фотографии можно заметить сильно поврежденную легковушку.

Ранее сообщалось, что на территории Красноярского края произошла дорожная авария, унесшая жизни трех человек.

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