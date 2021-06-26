В Минске ворота российского посольства протаранила легковушка Ford

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26 июня 2021, 23:10

pixabay.com

В белорусской столице неизвестный мужчина врезался в ворота российского посольства. Он находился в легковом автомобиле “Форд”.

По информации управления ГАИ ГУВД Минска, водитель предпринял попытку прорваться на территорию дипмиссии. Об этом отмечается в Telegram.

Также сообщается, что мужчина, находившийся за рулем легковушки, перелез через ограду, за которой находится территория посольства России. Там правоохранители его и задержали.

Согласно предварительным данным, нарушитель пребывал в состоянии наркотического опьянения. От посольства РФ касательно произошедшего комментариев не поступало.

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