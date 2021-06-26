Задержанная в МФЦ Москвы женщина демонстрировала агрессию и укусила сотрудника полиции

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26 июня 2021, 22:44 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российской столице 25 июня сотрудники полиции провели задержание женщины, которая находилась во многофункциональном центре (МФЦ), расположенном на ул. Куусинена. Причиной задержания стал в том числе ее отказ надеть защитную маску.

За помощью к полицейским обратились сотрудники данного центра. Отмечается, что она нарушала общественный порядок. При этом эта женщина, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, демонстрировала агрессивное поведение и укусила стража порядка.

Подчеркивается, что гражданка ударила по ноге другого правоохранителя. В итоге ее увезли в отделение полиции. Там в отношении нарушительницы были составлены два административных протокола.

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