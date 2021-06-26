Трое жителей Эстонии не хотели проигрывать спор и прострелили себе руки

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26 июня 2021, 22:23 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Эстонии трое мужчин выстрелили себе в руки, чтобы не тратить деньги за проигранный спор. Выстрелы они произвели из пневматического ружья. Этой информацией поделилось РИА Новости со ссылкой на газету Postimees.

Отмечается, что инцидент произошел в Валгаском уезде. Трое местных жителей находились в состоянии алкогольного опьянения и решили поспорить, что тому, кто решится выстрелить себе в руку, товарищи отдадут крупную сумму. Речь шла о 2000 евро.

По словам представителя Лыунаской префектуры полиции, правоохранителей проинформировали об инциденте в темное время суток. Все мужчины были одинаково травмированы.

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