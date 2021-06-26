Аргументы Недели Происшествия 13+

В Абхазии поезд из Москвы получил повреждения при столкновении с трактором

, 20:49 Источник: РИА Новости

В Абхазии поезд из Москвы получил повреждения при столкновении с трактором
pixabay.com

На территории Абхазии скорый поезд, следовавший из российской столицы в Сухум, влетел в трактор. К счастью, никто не пострадал. Этой информацией поделились в МЧС республики.

В сообщении отмечается, что столкновение произошло в курортном городе Гагра. Трактор находился рядом с железнодорожным полотном. Он был задействован в ремонтных работах.

Кроме того, подчеркивается, что локомотив не сходил с рельсов, но получил некоторые повреждения. В местном МЧС также сообщили, что на месте произошедшей аварии дежурят спасатели. Известно, что поезд не будет продолжать движение, пока туда не прибудет резервный локомотив из Адлера.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Социолог из Донбасса Денис Селезнев предсказал раздел Украины в течение ближайших десяти лет

Социолог из Донбасса Денис Селезнев предсказал раздел Украины в течение ближайших десяти лет

В течение ближайших десяти лет произойдет раздел Украины. С соответствующим прогнозом выступил социолог из Донбасса Денис Селезнев, говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество