В Абхазии поезд из Москвы получил повреждения при столкновении с трактором

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26 июня 2021, 20:49 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Абхазии скорый поезд, следовавший из российской столицы в Сухум, влетел в трактор. К счастью, никто не пострадал. Этой информацией поделились в МЧС республики.

В сообщении отмечается, что столкновение произошло в курортном городе Гагра. Трактор находился рядом с железнодорожным полотном. Он был задействован в ремонтных работах.

Кроме того, подчеркивается, что локомотив не сходил с рельсов, но получил некоторые повреждения. В местном МЧС также сообщили, что на месте произошедшей аварии дежурят спасатели. Известно, что поезд не будет продолжать движение, пока туда не прибудет резервный локомотив из Адлера.

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