В США жертвами крушения воздушного шара 26 июня стали четыре человека

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26 июня 2021, 19:02 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории американского штата Нью-Мексико потерпел крушение воздушный шар. В итоге погибли четыре человека, а одного пришлось госпитализировать. Состояние получившего травмы гражданина оценивается как критическое. Этой информацией поделилась местная полиция.

Падение воздушного шара в городе Альбукерке произошло около семи часов утра по местному времени сегодня, 26 июня. Из-за случившейся трагедии порядка 13000 человек лишились электричества.

По данным полиции Альбукерке, судя по всему, шар “врезался в линию электропередачи”. На место прибыли огнеборцы и полицейские.

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