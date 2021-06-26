В США жертвами крушения воздушного шара 26 июня стали четыре человека

На территории американского штата Нью-Мексико потерпел крушение воздушный шар. В итоге погибли четыре человека, а одного пришлось госпитализировать. Состояние получившего травмы гражданина оценивается как критическое. Этой информацией поделилась местная полиция.
Падение воздушного шара в городе Альбукерке произошло около семи часов утра по местному времени сегодня, 26 июня. Из-за случившейся трагедии порядка 13000 человек лишились электричества.
По данным полиции Альбукерке, судя по всему, шар “врезался в линию электропередачи”. На место прибыли огнеборцы и полицейские.
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