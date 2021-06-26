В Красноярском крае погибли трое рыбаков на резиновой лодке с мотором

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26 июня 2021, 17:37 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Норильске Красноярского края трое мужчин погибли, когда рыбачили на резиновой лодке с мотором на реке Норильская. Этой информацией поделились в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла ночью в субботу. Погибшими оказались мужчины в возрасте 31, 32 и 37 лет.

В утренние часы мужчина, работающий охранником в одной из компаний, услышал, что неподалеку кто-то взывает о помощи. Крики доносились у моста автодороги Норильск - Талнах.

Охранник увидел на воде людей, а также лодку, которая была перевернута. Мужчина обратился в МЧС, но когда спасатели прибыли на место, рыбаки были уже мертвы. Следствие считает, что трагедия произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

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