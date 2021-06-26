В Тюмени спасли едва не утонувшего в луже пенсионера

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26 июня 2021, 15:12 Источник: 72.ru

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В административном центре Тюменской области прорыв трубопровода привел к появлению очень большой лужи, в которой едва не утонул пожилой гражданин. Инцидент произошел рядом с домом № 49 по ул. Газовиков.

Из-за коммунальной аварии большое количество воды можно было наблюдать на тротуаре и проезжей части. Переходя лужу, пожилой мужчина упал в нее, и ему не удавалось самостоятельно выбраться. Мимо проходили люди, которые оказали помощь пенсионеру.

По данным городской администрации, авария действительно случилась. Очевидцы сообщили, что информировали коммунальные службы о затоплении с 06:00 до 09:00, а специалисты прибыли к месту коммунальной аварии лишь к десяти утра.

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