В Тюмени спасли едва не утонувшего в луже пенсионера

В административном центре Тюменской области прорыв трубопровода привел к появлению очень большой лужи, в которой едва не утонул пожилой гражданин. Инцидент произошел рядом с домом № 49 по ул. Газовиков.
Из-за коммунальной аварии большое количество воды можно было наблюдать на тротуаре и проезжей части. Переходя лужу, пожилой мужчина упал в нее, и ему не удавалось самостоятельно выбраться. Мимо проходили люди, которые оказали помощь пенсионеру.
По данным городской администрации, авария действительно случилась. Очевидцы сообщили, что информировали коммунальные службы о затоплении с 06:00 до 09:00, а специалисты прибыли к месту коммунальной аварии лишь к десяти утра.
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