В аварии на МКАД погибли три человека

На внутренней стороне 40-го километра МКАД утром в субботу случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным департамента транспорта столицы, в результате этой аварии погибли три человека.
На Московской кольцевой автодороге около 6.17 26 июня столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительной информации, в результате ДТП в столице погибли водитель, а также двое пассажиров легковушки.
На месте в настоящий момент работают оперативные службы города. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.
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