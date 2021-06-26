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В аварии на МКАД погибли три человека

, 09:01 Источник: Telegram

В аварии на МКАД погибли три человека
машина полиции, Aleksander Polyakov/Global Look Press

На внутренней стороне 40-го километра МКАД утром в субботу случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным департамента транспорта столицы, в результате этой аварии погибли три человека.

На Московской кольцевой автодороге около 6.17 26 июня столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительной информации, в результате ДТП в столице погибли водитель, а также двое пассажиров легковушки.

На месте в настоящий момент работают оперативные службы города. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.

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