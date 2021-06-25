В Германии полиции пришлось стрелять в злоумышленника, убившего троих человек и ранившего шестерых в городе Вюрцбурге

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 июня 2021, 20:41

фото: pixabay.com

В Германии полицейским пришлось стрелять в злоумышленника, убившего в пятницу троих человек и ранившего шестерых на улице в городе Вюрцбурге. Подозреваемый задержан и арестован. Инцидент произошёл в Баварии.

По информации журналистов германского таблоида Bild, неизвестный мужчина с ножом начал набрасываться на прохожих в центре Вюрцбурга. На место происшествия вызвали полицию.

Стражам порядка пришлось применять служебное оружие. Злодея остановили выстрелом в ногу. Районы в центре города из-за происшествия заблокированы.

В сообщении полиции говорится о задержании и аресте подозреваемого. "В настоящее время нет доказательств второго преступника. Опасности для населения НЕТ! Пожалуйста, воздержитесь от предположений — подробности будут позже", — сообщили в полиции города.

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