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В Германии полиции пришлось стрелять в злоумышленника, убившего троих человек и ранившего шестерых в городе Вюрцбурге

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В Германии полиции пришлось стрелять в злоумышленника, убившего троих человек и ранившего шестерых в городе Вюрцбурге
фото: pixabay.com

В Германии полицейским пришлось стрелять в злоумышленника, убившего в пятницу троих человек и ранившего шестерых на улице в городе Вюрцбурге. Подозреваемый задержан и арестован. Инцидент произошёл в Баварии.

По информации журналистов германского таблоида Bild, неизвестный мужчина с ножом начал набрасываться на прохожих в центре Вюрцбурга. На место происшествия вызвали полицию.

Стражам порядка пришлось применять служебное оружие. Злодея остановили выстрелом в ногу. Районы в центре города из-за происшествия заблокированы.

В сообщении полиции говорится о задержании и аресте подозреваемого. "В настоящее время нет доказательств второго преступника. Опасности для населения НЕТ! Пожалуйста, воздержитесь от предположений — подробности будут позже", — сообщили в полиции города.

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