Аварийная ситуация в Локомотивном взята на контроль губернатором
24 июня 2021, 12:00 Татьяна Михайлова
В населенный пункт по поручению Алексея Текслера выехал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.
20 июня в Локомотивном городском округе остановился магистральный водовод из-за двух прорывов пластиковой трубы. На следующий день прорывы были устранены, потребители получали воду из резервных источников. Вчера на водоводе вновь произошла аварийная ситуация, прорывы были устранены в этот же день. Сейчас идет набор воды в резервные емкости для запуска насосы, для этого требуется 12-15 часов. Еще потребуется 12 часов на заполнение системы.
Сейчас организован подвоз питьевой и технической воды. В Локомотивный по поручению губернатора Алексея Текслера выехал министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.
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