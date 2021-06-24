Аварийная ситуация в Локомотивном взята на контроль губернатором

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24 июня 2021, 12:00 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В населенный пункт по поручению Алексея Текслера выехал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

20 июня в Локомотивном городском округе остановился магистральный водовод из-за двух прорывов пластиковой трубы. На следующий день прорывы были устранены, потребители получали воду из резервных источников. Вчера на водоводе вновь произошла аварийная ситуация, прорывы были устранены в этот же день. Сейчас идет набор воды в резервные емкости для запуска насосы, для этого требуется 12-15 часов. Еще потребуется 12 часов на заполнение системы.

Сейчас организован подвоз питьевой и технической воды. В Локомотивный по поручению губернатора Алексея Текслера выехал министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

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