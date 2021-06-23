Жители Забайкалья бросили в подвал своего дома знакомых и подожгли жилище

Аргументы Недели → Происшествия 18+

23 июня 2021, 14:09

pixabay.com

На территории Забайкалья двое мужчин, находясь в нетрезвом состоянии, заперли в подвале своего дома знакомых, после чего подожгли жилище. Сброшенные в подвал люди погибли.

По данным “Свободной прессы”, компания употребляла алкоголь, и в какой-то момент между ними началась ссора. Двое мужчин избили двоих знакомых, с кем распивали спиртное, а затем затащили их в подвал своего жилища.

Они взяли бензин и облили им помещения, а уже после этого подожгли. При пожаре сгорел дом, а также надворные постройки. Судья постановил, что преступники проведут 16 и 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что ранее издание сообщало, что в Испании пожилой мужчина в возрасте 84 лет взял в руки молоток и стал наносить им удары по своей супруге. Женщине был 81 год, она погибла. Выяснилось, что муж уличил жену в измене.

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