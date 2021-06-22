В США арестовали жителя Оклахомы за отправку сообщений с угрозами убийства Байдена и конгрессменов
22 июня 2021, 23:08
В Оклахоме, США, сотрудниками полиции был арестован местный житель, которого обвиняют в том, что он отправлял сообщения, содержащие угрозу убийства хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Кроме того, он угрожал расправиться с конгрессменами и членами их семей.
Задержанным оказался Джон Аренс в возрасте 58 лет. Данная информация поступила от Associated Press, которое в своем материале ссылается на минюст США. Подчеркивается, что местный телеканал KOTV получал сообщения подобного содержания в течение двух месяцев.
При этом Аренс требовал денег, иначе он совершит задуманное. Американца задержали в Талсе 18 июня, когда он находился в своем доме. В ведомстве добавили, что его допросили, и он, предположительно, подтвердил отправку сообщений.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.