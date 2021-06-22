В США арестовали жителя Оклахомы за отправку сообщений с угрозами убийства Байдена и конгрессменов

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22 июня 2021, 23:08

pixabay.com

В Оклахоме, США, сотрудниками полиции был арестован местный житель, которого обвиняют в том, что он отправлял сообщения, содержащие угрозу убийства хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Кроме того, он угрожал расправиться с конгрессменами и членами их семей.

Задержанным оказался Джон Аренс в возрасте 58 лет. Данная информация поступила от Associated Press, которое в своем материале ссылается на минюст США. Подчеркивается, что местный телеканал KOTV получал сообщения подобного содержания в течение двух месяцев.

При этом Аренс требовал денег, иначе он совершит задуманное. Американца задержали в Талсе 18 июня, когда он находился в своем доме. В ведомстве добавили, что его допросили, и он, предположительно, подтвердил отправку сообщений.

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